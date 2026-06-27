Sıcaklıklar 5 derece yükselecek havalar bunaltacak! Meteoroloji uyardı Prof. Dr. Şen tarih verdi: İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

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"SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ EN YÜKSEK SICAKLIKLARI YAŞAYACAĞIZ"



En kuvvetli sıcaklık ne zaman olacak? Salı günü ve çarşamba günü en yüksek sıcaklıkları yaşayacağız. Örnek verelim istersen, İstanbul'da 35 dereceye yaklaşacak bir sıcaklık var pazartesiden çarşamba gününe kadar, özellikle çarşamba günü. Ve bugünlerde İstanbul'un nüfusu fazla olduğu için söylüyorum, İstanbul'da yaşlıların, çocukların, koroner hastalığı olanların, dışarı çıkmaması lazım, çıkmasınlar. Yani özellikle salı ve çarşamba günü dışarı çıkmasınlar. Eğer çok gerekliyse çıkmaları diğer vatandaşlarımızın, muhakkak şapka, güneş gözlüğü, açık renk elbise ve bol elbise giyerek o da sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde çıkmalarını öneriyoruz.