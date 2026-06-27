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Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

27.06.2026 - 19:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü suyun içerisinde yaşayan algler ve birçok mikroorganizmalar nedeniyle pembe renge büründü. Doğa harikası olay dron ile görüntülenirken, etkileyici manzaralar oluştu.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü pembe renge büründü.

2Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

Flamingoların (allı turna) kuluçkaya yattığı ve beslenmelerini en iyi şekilde karşıladıkları Tuz Gölü pembe rengiyle dron ile görüntülendi.

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3Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

 

 

4Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcaklık ve birlikte tuz oranının artması ile birlikte pigment salgılayarak kedilerini korumaya alıyor. Yaşanan bu doğa olayı ile göl pembeye bürünüyor.

5Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

Yaşanan doğa olayını anlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü yaz aylarında artan sıcaklık ve buharlamaya bağla olarak kırmızı ve pembe renge bürünmektedir.

6Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

Şu anda gördüğünüz gibi pembe ve kırmızı renktedir. Bu aslında bir doğa olayıdır. Tuz Gölü'nde yaşayan canlıların aşırı bunaltıcı sıcaklık ve artan tuz oranından kendilerini korumak amacıyla göle yaydıkları pigmentlerden kaynaklanıyor.

7Türkiye'nin ikinci en büyük gölü Tuz Gölü pembe renge büründü

Bu pigmentler göle kırmızı ve pembe rengi veriyor. Burada en çok bulunan mikroorganizma ise alglerdir. Bu algler aynı zamanda flamingolar için de önemli bir besin kaynağıdır" dedi.