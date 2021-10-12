Ritüel nedir, günah mıdır? Ritüeller nasıl yapılır?

Ritüel yapmak herhangi bir konu hakkında toplanmak ve dini ayin yapmak şeklinde izah etmek mümkündür. Bu toplanmalar bir doğum günü kutlaması, dini bir tören yapma tarzında olabilmektedir.

Ritüel Nedir?

Ritüel kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ritüel gün içinde belirli bir zaman diliminde zihnin ezber alanına, aktif alanına istek veya niyeti kaydetmeyi sağlayan bir eylemdir. TDK'ye göre ise ritüel, adet haline gelmiş, ayin manasında kullanılmaktadır.

Ritüel Yapmak Nedir?

Ritüel yapmak herhangi bir konu hakkında toplanmak ve dini ayin yapmak şeklinde izah etmek mümkündür. Bu toplanmalar bir doğum günü kutlaması, dini bir tören yapma tarzında olabilmektedir. Örneğin; av ile geçinen toplumlarda av ritüelleri önemlidir. Bunun yanı sıra insanlar gelecekten haberdar olmak ya da ölümün nasıl olduğunu öğrenmek maksadıyla ruh çağırma ritüelleri de yapmaktadır.

Eski çağlarda genellikle kralların nasıl öldüğü ya da önemli kişilerin başlarına ne geldiği değişik dini törenlerle bilinmek istenmiştir.

Bu bakımdan ritüeller kişinin kutsal kabul saydığı davranış biçimleridir. Bu davranışlar ara sıra tekrarlanmaktadır.

Ritüel Yapmak Günah mı?

Son zamanlarda ritüel yapmanın günah olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Dini kaynaklara ve alimlerin görüşlerine göre ritüel, herhangi bir nesneden medet umma, totem gibi davranışların İslam dininde bir yeri yoktur. İslam dinine göre yalnızca Allah'tan iman etmek yalnızca ondan istemek gerekir. Bunun aksine doğaya, hayvanlara ya da herhangi bir nesneye inanç duyulması ve onlardan bir şeylerin beklenmesi şirktir.

Ritüel Nasıl Yapılır?

Geçmişten günümüze birçok ritüel yapma çeşitleri ve tarifleri bulunmaktadır. Ritüellerin temiz ve saf bir kişinin yapmasının önemli olduğuna inanılır. Kişinin ayin esnasında enerjisinin doğaya ve evrene doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir.

Ritüel yaparken ada çayı, ıhlamur, lavanta gibi otlar kullanıldığı gibi tarçın, nane, yasemin gibi bitkilerinde kokuları kullanılmaktadır. Ayrıca ritüel yapmak için koku ya da otlar şart değildir. Önemli olan kişinin niyeti ve enerjisidir.

İslam Dinine Göre Ruh Çağırma Var mıdır?

İslam dinine göre insanın arı duru bir inanca sahip olması son derece önemlidir. Bu bakımdan İslam dinine göre ruh çağırma diye bir şey yoktur. Çünkü bu ritüelin ayet ve hadislerde hiçbir temeli bulunmamaktadır.

İslam dinine göre ruh bedenden ayrıldıktan sonra berzah alemine geçer ve kıyamete kadar orada bekler. Berzah aleminin ne olduğunu ise yalnızca Allah bilir.