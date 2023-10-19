GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu
ABONE OL

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat Demirci (41) ile nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere 10’ar yıl hapis cezası verildi.

19.10.2023 - 12:40 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

Olay, 8 Nisan 2022’de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı.

Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Gözlük ve şapka takan 3 kadın Başakşehir'in kabusu oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRGözlük ve şapka takan 3 kadın Başakşehir'in kabusu oldu!Haberi Görüntüle

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

MERVE'YE İŞKENCEDEN 9'AR YIL HAPİS

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve Kaya şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Haberin Devamı
Öğrenci yurdunda Üniversiteli Sami'yi 35 yerinden bıçaklayıp başını satırla kesmişti! Cezasına yapılan itiraz üst mahkemece reddedildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÖğrenci yurdunda Üniversiteli Sami'yi 35 yerinden bıçaklayıp başını satırla kesmişti! Cezasına yapılan itiraz üst mahkemece reddedildiHaberi Görüntüle

6 Nisan'da yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

SAVCI MÜTALAASINDA 3 SANIĞA 32 YIL 6'ŞAR AY HAPİS İSTEMİ

3 sanık, Demet Aydın'a ilişkin eylemleri nedeniyle 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

Aziz Nesin’in 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' romanı Giresun'da gerçek oldu! Kimlik hatası hayatını kararttı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAziz Nesin’in 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' romanı Giresun'da gerçek oldu! Kimlik hatası hayatını kararttı...Haberi Görüntüle

Sanıklar hakkında savcı mütalaasında, ‘birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6’şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası istedi.

Haberin Devamı

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

10'AR YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti de tutuksuz yargılanan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'ye Demet Aydın'a yönelik 'nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Demet Aydın'a telefonu geri verdikleri için ceza 6'şar yıla düşürüldü.

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' dayağı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' dayağı!Haberi Görüntüle

Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak cezayı 5'er yıla indirdi. 3 kişi, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan ise önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişiyle işlendiği belirtilerek cezayı 6'şar yıla çıkartıldı. Heyet, sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 5’er yıla indirdi. 3 kişi, diğer işledikleri, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'tehdit ve hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarını ise cezanın hükmün açıklanması geri bırakılması kararını verdi. (DHA)

Haberin Devamı
Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulundu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMüge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulunduHaberi Görüntüle

 

 

GÜNCEL HABERLER

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığın cezası belli oldu

İsrail'in hastane katliamı sonrası kahreden itiraf: Gazze açık morga dönüşecek

İsrail'in hastane katliamı sonrası kahreden itiraf: Gazze açık morga dönüşecek

MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama