GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' dayağı!
ABONE OL

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' dayağı!

Babasına ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken Furkan Keser, (14) aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. (22) 'Ne bakıyorsun' diye laf atınca kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından F.Ö., beraberindeki yakınlarıyla birlikte gelip Furkan Keser ve babası Ali Keser'e (43) sopa ve muştayla saldırdı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

19.10.2023 - 11:14 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' dayağı!

Seydişehir ilçesinde oturan Furkan Keser, 11 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Seyit Harun Bulvarı'nda babası Ali Keser'e ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, marketten ekmek alıp dönen aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. iddiaya göre 'Ne bakıyorsun' diyerek laf attı.

Aziz Nesin’in 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' romanı Giresun'da gerçek oldu! Kimlik hatası hayatını kararttı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAziz Nesin’in 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' romanı Giresun'da gerçek oldu! Kimlik hatası hayatını kararttı...Haberi Görüntüle

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada iş yerinden çıkan Furkan Keser’in babası Ali Keser, F.Ö.'ye saldırdı. F.Ö.'nün iş yerindeki arkadaşları ve yakınları da olayı haber alıp gelerek kavgaya dahil oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna Ne bakıyorsun dayağı

Kısa süre sonra F.Ö., beraberinde arkadaşı ve yakınlarıyla geri gelip, baba ve oğluna, sopa ve muştayla saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonra erdi.

Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulundu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMüge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulunduHaberi Görüntüle

BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Baba ve oğul, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Aldıkları darbelerle başından, yüz, kol ve bacaklarından yaralanan Ali Keser ile oğlu Furkan’a 'basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları' belirtilen rapor verildi. Tedavilerinin ardından taburcu olan Ali Keser ve oğlu Furkan, polis merkezine gidip, şikayette bulundu.

Haberin Devamı

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna Ne bakıyorsun dayağı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında F.Ö.'nün Furkan Keser'e tokat attığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı, bu sırada Ali Keser'in de koşarak gelip F.Ö.'ye saldırdığı yer alıyor.

Bacağından ameliyat oldu hayatı kabusa döndü! Gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBacağından ameliyat oldu hayatı kabusa döndü! Gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Kavgaya F.Ö.'nün arkadaşı ve yakınlarının da karışması üzerine de çevredekiler müdahale edip, ayırıyor. Daha sonra F.Ö.'nün beraberindekilerle gelip, baba oğula saldırıyor.

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna Ne bakıyorsun dayağı

‘SOPA VE MUŞTAYLA VURUYORLARDI'

Ali Keser, polisteki ifadesinde, "Saat 19.30 sıralarında iş yerimde oğlum Furkan Keser ile birlikte bulunduğumuzda oğlum dışarıdaydı. Ben de dışarıdan oğlumun 'baba, baba' diye bağırdığını duydum. İş yerimin önüne çıktığımda, ismini bilmediğim bir kişi, oğlum Furkan'ı tutuyordu.

Eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sopayla döverek öldürüp gömdü, otomobilini de ateşe verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle sopayla döverek öldürüp gömdü, otomobilini de ateşe verdiHaberi Görüntüle

Ardından F.Ö. elindeki muştayla oğluma vurmaya başladı. Ben de ayırmaya gittiğimde F.Ö. elindeki muştayla bana da vurmaya başladı. Ardından başka bir otomobil galerisinden koşarak 10- 15 kişi ellerinde sopa ve bıçaklarla üzerimize gelmeye başladılar.

Haberin Devamı

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna Ne bakıyorsun dayağı

Bana ellerindeki cisimlerle vurduklarında yere düştüm. Yerde de bana tekme, tokat, sopa ve muştayla vuruyorlardı. Can havliyle oğlum Furkan'ı alarak iş yerine girdik ve dükkanı kilitlemeye çalıştım'' dedi.

Ali Keser, kavga sonrası da karşı tarafından kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Şikayetin ardından polis, F.Ö. ve olaya karışan diğer kişilerin ifadelerine başvurdu.

Cep telefonuyla görüntü çeken baba ile oğluna Ne bakıyorsun dayağı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

MSB'den Doğu Akdeniz'deki ABD gemilerine ilişkin açıklama

Gözlük ve şapka takan 3 kadın Başakşehir'in kabusu oldu!

Gözlük ve şapka takan 3 kadın Başakşehir'in kabusu oldu!

Çakmağı çaktı felaketi yaşadılar! 1 ölü, 1 yaralı

Çakmağı çaktı felaketi yaşadılar! 1 ölü, 1 yaralı