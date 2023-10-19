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Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulundu

Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme taşınan ve 45 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadın zeytinlikte ölü bulundu.

19.10.2023 - 10:31 | | BURSA (İHA)
Müge Anlı'nın programında canlı yayında gündeme gelmişti! Cesedi 45 gün sonra bulundu

İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gün önce Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı.

Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.

Müge Anlının programında canlı yayında gündeme gelmişti Cesedi 45 gün sonra bulundu

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi.

Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Müge Anlının programında canlı yayında gündeme gelmişti Cesedi 45 gün sonra bulundu

Savcı cesedi ağaç dalı ile birlikte indirtti

Olay yerinde inceleme yapan Savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğünden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

Müge Anlının programında canlı yayında gündeme gelmişti Cesedi 45 gün sonra bulundu

Öte yandan Nevrigül Alan’ın bir süre önce kayıp olduğu için canlı yayında Müge Anlı'nın programlarına konu olduğu öğrenildi.

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Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Müge Anlının programında canlı yayında gündeme gelmişti Cesedi 45 gün sonra bulundu

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