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Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

Reynmen’in annesini gasp eden ve Esenyurt’ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.02.2022 - 18:25 | | İHA
Reynmen’in annesini gasp eden şüpheli tutuklandı

Reynmen lakaplı şarkısı Yusuf Aktaş’ın annesi Nasibe Aktaş, Başakşehir’de oturduğu sitede, geçtiğimiz Cumartesi günü telefonu çalınarak gasp edilmişti. İhbar üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliğince başlatılan çalışmada Nesibe Aktaş'tan şüphelinin eşkal bilgileri alındı ve çevredeki güvenlik kameraları incelendi. ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan kaydı bulunan Yunus K. (25) olduğu belirlenen şüpheli, Esenyurt’taki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1.59 gram esrar maddesi 0.36 gram mariuhana ve 0.18 metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli Yunus K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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