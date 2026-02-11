Reyhanlı'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.02.2026 - 21:11

Kaynak: Cuma Yunus YAŞATIR/ REYHARLI (Hatay), (DHA)

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü M.A.'nın yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

