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Resulayn'da teröristlerin saldırısında DSİ operatörü şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriyenin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin havanlı saldırısında DSİ'ye ait iş makinasının operatörü Cihan Gökkaya (37) şehit oldu.

30.12.2021 - 22:59 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Resulayn'da teröristlerin saldırısında DSİ operatörü şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye'nin Rasulayn kentinin güneyindeki Tel Temir hattında terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırıda iş makinası vuruldu. Saldırıda hedef alınan iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Şehit düşen Gökkayanın cenazesi, saldırının ardından Türkiyeye getirildi. Balıkesir'de DSİ personeli olarak çalışan operatör Cihan Gökkaya'nın bir süre önce Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.

Şanliurfa Valilisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Rasulaynda, hain terör örgütü PKKnın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkayaya Allahtan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı âli, ruhu şâd olsun" paylaşımı yaptı.

BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit haberini duyurduğu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Resulayn'da, Terör Örgütü PKK'nın saldırısı sonucu Şehit düşen DSİ personeli, kahraman evladımız Cihan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Rabbim, Şehidimizin makamını cennet, makamını âlî eylesin inşallah."

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