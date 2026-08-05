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Restorasyon çalışması tamamlanan tarihi köprü yeniden hizmette

05.08.2026 - 08:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Restorasyon çalışması tamamlanan tarihi köprü yeniden hizmette

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 1935 yılında hizmete alınan Gediz Köprüsü'nün kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmaları sonucunda yeniden araç trafiğine açıldığını bildirdi.

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Saygılı, açıklamasında, 1935'te yapımı tamamlanan tarihi köprüdeki restorasyon ve tadilat çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Menemen Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde hizmete açılan köprünün, yaklaşık 90 yıl sonra gerçekleştirilen onarım çalışmaları nedeniyle 2 yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden araç trafiğine açıldığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet dönemimizin ilk bayındırlık eserlerinden biri olan ve kültürel sit statüsü taşıyan bu kıymetli eser, yenilenen yüzüyle hem tarihimize sahip çıkmanın hem de geçmişten geleceğe güçlü bir miras bırakmanın güzel bir örneği oldu. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan tarihi Gediz Köprüsü, artık yeniden hemşehrilerimize hizmet veriyor."

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