Restoranlarla ilgili yeni gelişme! Artık bu ücret alınamayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Buna göre, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunlu olacak.

Öte yandan karara göre, lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemeyecek.