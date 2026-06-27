Küllerinden doğdu, yatırım listesine girdi! Sivas'ın saklı cenneti için büyük karar

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Yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, "Gölümüz geçen yıl kuraklıktan dolayı kurumuştu. Bu sene ise çok güzel su topladı. Biz de burada temizlik yapıyoruz. 2027 yılında burası için bir proje hazırlanıyor. Bizim gölümüz yapay bir göl. Derinliği ise 130 santimetredir. Buranın derinleştirilmesini istiyoruz. En azından 3 metrelik bir derinlik olursa kuraklıktan da etkilenmeyecektir. Bu teknik personelin işidir. Yeni proje hızlı bir şekilde yapılacak. Biz buranın düzenlenmesi için de sürekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi. (DHA)