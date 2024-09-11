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Restoranda akrabalar silah ve bıçakla birbirine girdi: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda akrabalar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

11.09.2024 - 01:19 | | Kadircan GÜLER- Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA, (DHA)
Restoranda akrabalar silah ve bıçakla birbirine girdi: 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar E.B., A.B. ve Ö.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise tabanca ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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