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11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen tutarlarda yatırım yapan yabancılara, yatırım miktarına göre 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.11994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen tutarlarda yatırım yapan yabancılara, yatırım miktarına göre 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.

Yeni düzenleme yalnızca yatırımcıları değil, belirli şartları taşıyan aile bireylerini de kapsıyor. Bununla birlikte, ikamet izni için yapılacak yatırımın türü ve ne kadar süre korunacağı da kararda açıkça belirtildi.

YABANCI YATIRIMCILARA 150 BİN DOLARA 3 YIL, 200 BİN DOLARA 5 YIL İKAMET İZNİ

18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, yabancı yatırımcıların alabilecekleri ikamet izni süresi yatırım miktarına göre belirlenecek.

Buna göre:- En az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.- En az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek.Düzenleme, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31'inci maddesi kapsamında uygulanacak.

Ancak belirlenen tutarda yatırım yapılması tek başına yeterli olmayacak. Yatırımın kararda belirtilen finansal araçlarla gerçekleştirilmesi ve ilgili kurumlar tarafından tespit edilmesi gerekecek.

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İKAMET İZNİ İÇİN HANGİ YATIRIMLAR KABUL EDİLECEK?

Yeni kararda, ikamet izni almak isteyen yabancıların yatırım yapabilecekleri alanlar da belirlendi.

Buna göre yabancı yatırımcılar, belirtilen tutarları Türkiye'deki bankalarda mevduat olarak değerlendirebilecek. Devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve belirlenen bireysel emeklilik planları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yatırımın şartlara uygun olup olmadığı ise yatırım türüne göre farklı kurumlar tarafından kontrol edilecek.

Banka mevduatı: Yabancı yatırımcının Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı tutarın gerekli şartları karşılayıp karşılamadığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilecek.

Devlet borçlanma araçları: Devlet borçlanma araçlarına yapılan yatırımların şartlara uygunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yatırım fonları: Gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması halinde gerekli tespiti Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yapacak.

Bireysel emeklilik sistemi: Yabancı yatırımcılar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kapsamı belirlenen emeklilik planlarına dahil olarak da yatırım şartını karşılayabilecek.

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YATIRIMIN EN AZ NE KADAR SÜRE TUTULMASI GEREKECEK?

Düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de yatırımın korunması için getirilen süre şartı oldu.

Karara göre ikamet izni kapsamında yapılan yatırımın, izin süresinin en az yarısı boyunca ilgili finansal araçta tutulması gerekecek.

Bu durumda:

3 yıllık ikamet izni için: En az 150 bin dolarlık yatırımın 1,5 yıl boyunca korunması gerekecek.

5 yıllık ikamet izni için: En az 200 bin dolarlık yatırımın 2,5 yıl boyunca korunması gerekecek.

Bu süreler banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden gerçekleştirilen yatırımlar için geçerli olacak.

Yatırımın belirtilen süre boyunca korunup korunmadığı da ilgili kurumların denetimine tabi olacak.

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YATIRIMCILARIN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI DA İKAMET İZNİ ALABİLECEK

Cumhurbaşkanı Kararı'nda yatırımcıların aile bireylerine ilişkin düzenlemeye de yer verildi.

Buna göre yatırım şartlarını karşılayan yabancıların yanı sıra yabancı eşleri ile kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarına da karar kapsamında ikamet izni düzenlenebilecek.

Böylece düzenleme, gerekli koşulların sağlanması halinde yatırımcının ailesiyle birlikte Türkiye'de ikamet edebilmesine de imkân tanıyacak.

150 BİN VEYA 200 BİN DOLAR YATIRIM YAPANLAR TÜRK VATANDAŞLIĞI ALABİLECEK Mİ?

Yeni düzenleme yatırım karşılığında ikamet izni verilmesini kapsıyor. Türk vatandaşlığına ilişkin mevcut hükümleri ise değiştirmiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı'nın 4'üncü maddesinde, bu düzenlemeye dayanılarak verilecek ikamet izinlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği açıkça belirtildi.

Dolayısıyla 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında 3 ya da 5 yıl süreli ikamet izni alınabilmesi, yatırımcıya doğrudan Türk vatandaşlığı kazanma hakkı sağlamayacak.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin şartlar, ayrı mevzuat hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

YENİ İKAMET İZNİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Yabancı yatırımcılara düzenlenecek ikamet izinlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında yabancılara sunulacak hizmetler ve diğer işlemlere ilişkin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Düzenlemenin yürütülmesinden de İçişleri Bakanı sorumlu olacak.