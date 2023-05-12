Resmi Gazete’de yayımlandı! ‘Ulusal Engelli Veri Sistemi’ oluşturulacak

Engelli bireylerin haklarının korunması ve onlara yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını amaçlayan 'Ulusal Engelli Veri Sistemi' yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; sağlık kurulu raporlarına göre, yetişkin bireylerde engel oranı en az yüzde 40 olan, 18 yaşından küçükler için ise 'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'na' (ÇÖZ-GER) göre en az bu orana denk gelen ve özel gereksinim duyan çocukları kapsıyor.

Bu kapsamdaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 'Engelli Kimlik Kartı' verilerek 'Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne işlenecek ve bu sayede engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmaları sağlanacak. Belirlenen şartları taşıyan vatandaşların kimlik kartı alıp almaması ve 'Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıt olması isteğe bağlı olacak. Kimlik kartı almak için başvurular; İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kimlik kartları; raporda yer alan bilgiler ve bireyin kimlik bilgileri esas alınarak, il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezleri tarafından düzenlenecek.

Öte yandan, 13.08.1998 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği' uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları, 30.10.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik' uyarınca nüfus cüzdanlarına yazdırılan engel oranını gösteren ibare ve 19.07.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 'Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik' uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları geçerliliğini koruyacak.

Ayrıca, Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı'na üye ülkelerin yetkili makamları tarafından verilen Engelli Kimlik Kartları sahipleri; denklilik esasının sağlanması durumunda, işlemlerini tamamlayarak aynı haklardan yararlanabilecek.