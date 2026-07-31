Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma 30 öğrenci alımı yapacağını duyurdu

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) 30 öğrenci alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

JANDARMA 30 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK

Kontenjan dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi: Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere 3'ü kadın olmak üzere toplam 16 öğrenci

SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi: Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere 1'i kadın olmak üzere toplam 4 öğrenci

SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu: Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere 10 erkek öğrenci

BAŞVURU DETAYLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, öğrenci teminine ilişkin başvuru şartları, kontenjanlar ve diğer ayrıntılı bilgilere "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.