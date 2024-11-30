Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı köylerin bağlı oldukları ilçeler değişti.
Bazı köylere ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Gökköy köyü Almus ilçesine, Sinop'un Erfelek ilçesinin Kızılcaot köyü Göçkün bağlısı Merkez Bektaşağa köyüne bağlandı.
İLLER BANKASI'NIN SERMAYESİ 120 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI
İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 120 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 120 milyar Türk Lirasına çıkarılması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.