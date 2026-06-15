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Kartal'da takla attı, otoparka düştü: İstanbul'da korkunç kaza!

15.06.2026 - 09:57Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Kartal'da takla attı, otoparka düştü: İstanbul'da korkunç kaza!

İstanbul'un Kartal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak otoparka savruldu. Aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi, sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Perihan Zevne’nin kullandığı 34 CNH 824 plakalı otomobil, Pendik istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki otoparka savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Perihan Zevne, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.Kartalda takla attı, otoparka düştü: İstanbulda korkunç kaza

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Zevne’yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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