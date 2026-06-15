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Avcılar sahilde denize düşen kadın son anda kurtarıldı!

15.06.2026 - 09:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar sahilde denize düşen kadın son anda kurtarıldı!

İstanbul'un Avcılar ilçesinde denize düşen 43 yaşındaki kadını, devriye gezen yunus polisleri kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi sahilindeki kayalık bölgede D.S.'nin suya düştüğünü gören çevredekiler, devriye görevi yapan yunus ekibine ait aracı durdurdu. İnen ekipteki bir polis memuru, suda çırpınan kadını eliyle tutarak çekip kurtardı. Bu arada, polisin diğer ekip arkadaşı ise sağlık ekibi istedi.

Avcılar sahilde denize düşen kadın son anda kurtarıldı

Kadın kayalıklardan çıkarılırken, gelen 112 Acil Sağlık ekibi sudan çıkarılan kadını ambulansa aldı ve genel sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti. Kadının kurtarıldığı bölge ve polisin kadının sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar havadan görüntülendi.

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