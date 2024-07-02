GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı! 140 ilçenin kaymakamı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 140 ilçenin kaymakamı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye genelinde 140 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

02.07.2024 - 02:03 |
Resmi Gazete'de yayımlandı! 140 ilçenin kaymakamı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.

2 İLÇENİN YENİ KAYMAKAMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı’na atama yapılmadı.

 

GÜNCEL HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! 140 ilçenin kaymakamı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! 140 ilçenin kaymakamı değişti
Kripto varlıklara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Kripto varlıklara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Kabine'de görev değişimi! 2 yeni bakan atandı

Kabine'de görev değişimi! 2 yeni bakan atandı