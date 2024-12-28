Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro hatları 'ücretsiz'
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak.
28.12.2024 - 01:45 | | Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.