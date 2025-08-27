Rekolte nedir? Latince kökenli rekolte kelimesinin anlamı

Haberin Devamı

Latince kökenli sözcükler, özellikle de sağlık, bilim ve sanatın yanı sıra tarım gibi çok çeşitli alanlarda diller arasında yolculuk yaparak terminolojimizi zenginleştiriyor. Türkçeye İtalyanca üzerinden geçmiş olan "rekolte" kelimesi de bunlardan biridir ve özellikle tarım sektörünün olmazsa olmaz bir kavramıdır. Üreticiden tüketiciye, ekonomiden planlamaya kadar uzanan geniş bir yelpazede, bir sezon boyunca emek verilerek elde edilen sonucun niceliğini ifade eden bu sözcük, hasadın ve üretimin özetidir.

Rekolte nedir? Rekolte kelimesinin anlamı

Rekolte, en basit ve yaygın tanımıyla, bir tarım ürününün belirli bir dönemde (çoğunlukla bir yıllık üretim sezonunda) tarladan, bağdan veya bahçeden toplanan toplam miktarını, yani hasılatı ifade eder. Ton, kilogram veya hektar başına düşen verim gibi birimlerle ölçülür ve tarımsal üretimin en somut göstergesidir.

Rekolte kelimesinin kökeni ve TDK anlamı

Kelime, orijinal İtalyancada "ricolta" (toplanan şey, hasat) şeklinde yazılır ve Latince "recollecta" (toplanmış) sözcüğünden türemiştir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde ise rekoltenin iki ana anlamı yer alıyor:

Hasat: Kelimenin ilk ve asıl anlamıdır, ancak bu anlamıyla günlük kullanımda "hasat" sözcüğü daha yaygındır.

Tarım ürünlerinden elde edilen bir yıllık hasılat: Günümüzde daha çok bu anlamıyla, yani "toplam üretim miktarı"nı belirtmek için kullanılır.

Rekolte tahmini ne demek?

Tarım sektöründeki en kritiz konulardan biri de rekolte tahminidir. Bu, hasat zamanı gelmeden önce, o yıla ait ürün miktarının önceden kestirilmesi işlemidir. İhracat ve ithalat planlaması, fiyat politikalarının belirlenmesi, stok yönetimi ve piyasa istikrarı için hayati öneme sahiptir. Rekolte tahmini yapılırken;

İklim koşulları (yağış miktarı, sıcaklık, don, dolu, kuraklık),

Toprak verimliliği ve yapısı,

Gübreleme ve sulama kalitesi,

Hastalık ve zararlı durumu,

Ekilen tohumun veya dikilen fidanın kalitesi ve çeşidi

gibi birçok faktör değerlendirilir.

Rekolte kelimesinin eş anlamlıları ve kapsamı

Rekolte, tarımsal üretimin niceliğini vurgulayan bir kavramdır. Bu nedenle "hasılat", "mahsul", "ürün", "hasat" ve "üretim" gibi sözcüklerle eş ve yakın anlamlıdır. Ancak "rekolte" denildiğinde daha çok, belirli bir dönem için ölçülebilir, somut ve toplam miktar anlaşılır.