Kütahya’da leylekler çiftçilerin elinden besleniyor! Evde kimse olmayınca pencereyi tıklatıp yemek istiyorlar

3

Sofça Köyü sakinlerinden Ahmet Tunç, leyleklerin artık köyün simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Sofça Köyü'nde leylekler her yıl düzenli olarak geliyor. Artık köyümüzün bir maskotu haline geldiler diyebiliriz. Her sene yuvalarında 3-4 yavru büyütüyorlar. Yavruların bazıları burada kalırken bazıları göç ediyor. Ancak leylekler her yıl yeniden köyümüze dönüyor" dedi.