Rekabet Kurulu'nun traktör firmalarına soruşturması tamamlandı

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Rekabet Kurulunun 08.09.2022 tarihli ve 22-41/591-M sayılı kararıyla, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren AGCO Tarım Makineleri Ticaret Ltd. Şti. (AGCO), Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti. (ARGO), Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ (BAŞAK), Erkunt Traktör Sanayii AŞ (ERKUNT), Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ (HATTAT), IPSO Tarım AŞ (IPSO), Kubota Turkey Makine Ticaret Ltd. Şti. (KUBOTA), Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. AŞ (SDF), Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) ve Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ (TÜRK TRAKTÖR) hakkında bayilerin pasif satışlarını kısıtlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde;

Bölge ve müşteri kısıtlanması iddiasına yönelik olarak AGCO, BAŞAK, ERKUNT, HATTAT, IPSO, KUBOTA, SDF ve TÜMOSAN hakkında, Yeniden satış fiyatının tespiti iddiasına yönelik olarak HATTAT hakkında, Rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve/veya rekabeti kısıtlayıcı anlaşma iddialarına yönelik olarak AGCO, ARGO, BAŞAK, ERKUNT, HATTAT, IPSO, KUBOTA, SDF, TÜMOSAN ve TÜRK TRAKTÖR hakkında Kurulun 05.01.2023 tarihli ve 23-01/17-M sayılı kararı ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

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Soruşturma sürecinde AGCO, BAŞAK, ERKUNT, HATTAT, IPSO, KUBOTA, SDF ve TÜMOSAN tarafından, soruşturma konusu iddialar ile bağlantılı endişeleri bertaraf etmek amacıyla taahhüt başvurularında bulunulmuş olup Kurul tarafından söz konusu taahhütler kabul edilerek adı geçen teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sürecinin taahhüde konu rekabetçi endişeler bakımından sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Nihai olarak, Rekabet Kurulunun 18.07.2024 tarihli ve 24-30/717-301 sayılı kararı ile;

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AGCO, ARGO, BAŞAK, ERKUNT, HATTAT, IPSO, KUBOTA, SDF, TÜMOSAN ve TÜRK TRAKTÖR hakkında rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediklerine ve dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, HATTAT tarafından nihai satış noktalarında yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine, bu nedenle teşebbüse 20.675.810,53 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına

ve soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."