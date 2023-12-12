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Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook'a 'Threads soruşturması

Rekabet Kurulu, 'Threads' uygulamasını 'Instagram' ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen Meta Platforms Inc. (Facebook) hakkında soruşturma başlattı.

12.12.2023 - 11:40 | | DHA
Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook'a 'Threads soruşturması

Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc.'nin 5 Temmuz 2023'te kullanıma sunduğu 'Threads' isimli uygulamayı, 'Instagram' uygulaması ile bağlayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin ön araştırma yaptı. 23 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, bulguları yeterli bulan Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi

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Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook'a 'Threads soruşturması

Rekabet Kurulu'ndan 'Facebook'a 'Threads soruşturması