Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler neler?

Müslümanlar için rahmet ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

Milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ibadetlerini artırmaya hazırlanırken, Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler merak ediliyor.



REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

[Ebu Şame El-Baisu Ala inkari'l-Bida'i ve'l-Havadisi ]



"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

[Miftah-ül-cenne]







"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. "

[Gunye]



"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."

[Ebu Yala]

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."

[Camiu-s sağir]

"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur. "

[Müslim]



"Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır."

[Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9]



"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."