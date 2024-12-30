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Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu

Karabük'te referandumla bağlı olduğu Zoprak köyünden ayrılan Cemal Ovası köyünde dün ilk kez yapılan muhtarlık seçimleri sonrası 88 oy alan Hayri Çalışkan (54), köyün muhtarı oldu.

30.12.2024 - 15:54 |
Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu

Karabük merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi, 9 Temmuz 2023’te yapılan referandumun ardından köyden ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2024’te verdiği onayla Cemal Ovası adını alan köy, kentin 278’inci köyü olarak kayıtlara geçti. Cemal Ovası köyünde yaşayanlar, dün yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. 171 seçmenin bulunduğu köyde Hayri Çalışkan ve Sezgin Urfa (58) muhtar adayı oldu. Köylüler, dün köy konağına kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Referandumla ayrı köy oldular İlk muhtar belli oldu

153 kişinin oy kullandığı seçimde, oyların 88’ini Hayri Çalışkan alırken, Sezgin Urfa ise 62 oyda kaldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı Hayri Çalışkan oldu.

Referandumla ayrı köy oldular İlk muhtar belli oldu

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