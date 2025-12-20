Recep ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Recep ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Regaip kandili ne zaman?

Haberin Devamı

İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen "Üç Aylar" kapıda! 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla 1 Recep 1447 tarihine giriyoruz. Peki, bu mübarek günleri en verimli şekilde değerlendirmek için hangi duaları okumalı, hangi zikirleri çekmeliyiz? İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep ayı duası ve onar günlük periyotlarla çekilmesi tavsiye edilen tesbihlerin detaylı listesi..

Müminler için manevi bir arınma mevsimi olan Üç Aylar başlıyor. 21 Aralık'ta başlayacak olan Recep ayının ardından, 25 Aralık Perşembe günü yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. Bu mukaddes günlerde hangi tesbihlerin kaç adet çekileceğini ve Recep ayı orucunun faziletlerini sizler için derledik. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Recep ayı, 19 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu dönemde yapılacak en önemli ibadetler ve zikirler şunlardır:

RECEP AYINDA ÇEKİLECEK 10 GÜNLÜK TESBİHLER

Recep ayı içerisinde onar günlük dilimlerle şu zikirlerin çekilmesi tavsiye edilir:

İlk 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum

İkinci 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed

Üçüncü 10 Gün: 100 defa Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Recep Ayı Duası

Recep ayı girdiğinde Hz. Muhammed (s.a.v) şu duayı okurdu:

"Allah’ım! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır." (İbn Hanbel, I, 259)

GÜNLÜK YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN ZİKİRLER

Kelime-i Tevhid: Her gün 1000 adet okunması tavsiye edilir.

Ya Allah: Üç aylar boyunca her gün 1660 defa çekilmesi tavsiye edilir.

Genel Zikir: 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah''.