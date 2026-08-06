Hatay’da 400 Bin TL'lik vurgun: Hırsızlar 7 kuyuyu elektriksiz bıraktı, narenciye bahçeleri susuz kaldı!

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Bu hatlarımızı yere indirdiler ve 7 kuyumuzu elektriksiz bıraktılar. Narenciyenin büyüme zamanı, su zamanı ve çiftçilerimizin mahsulüne büyük şekilde zarar verildiler. Zamanında su verilmediğinde baya zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerimizden isteğimiz bu hırsızların yakalanmasıdır. Bu hırsızların yakalanmasıyla yüreğimiz soğuyacaktır, şuan 400 bin TL’nin üzerinde kaybımız var" dedi.