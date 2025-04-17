GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

17.04.2025 - 15:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Bolu'da gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

İstanbul'da görevli polis ekiplerince "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla Bolu'da gözaltına alınan Kütahyalı'nın ifadesinin, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.

Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

Güncel Haberler

EPDK Başkanı Yılmaz’ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı
#Gündem

EPDK Başkanı Yılmaz’ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Samsun'da zirai donun vurduğu fındık bahçelerinde denetim yaptı
#Gündem

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Samsun'da zirai donun vurduğu fındık bahçelerinde denetim yaptı

Avrupa'yı terk edip memleketine yerleşti! Devlet desteğiyle ürettiği ürünleri Avrupa'ya satıyor
#Ekonomi

Avrupa'yı terk edip memleketine yerleşti! Devlet desteğiyle ürettiği ürünleri Avrupa'ya satıyor