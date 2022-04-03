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GündemRamazan’da metro ve tramvaylar saat kaça kadar çalışıyor? Metrobüs ve otobüsler sabaha kadar çalışıyor mu?
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Ramazan’da metro ve tramvaylar saat kaça kadar çalışıyor? Metrobüs ve otobüsler sabaha kadar çalışıyor mu?

İBB duyurdu! Ramazan’da toplu ulaşım araçlarının gece seferleri uzatıldı. Ramazan etkinlikleri kapsamında uzatılan seferler merak ediliyor. Peki, Ramazan’da metro ve tramvaylar saat kaça kadar çalışıyor? Metrobüs ve otobüsler sabaha kadar çalışıyor mu? İşte Ramazanda tramvay ve metro saatleri!

03.04.2022 - 18:15 |
Ramazan’da metro ve tramvaylar saat kaça kadar çalışıyor? Metrobüs ve otobüsler sabaha kadar çalışıyor mu?

İBB toplu ulaşım seferlerinin Ramazan boyunca uzatıldığını duyurdu. Ramazan etkinlikleri kapsamında, Yenikapı, Maltepe ve Eyüpsultan etkinlik alanlarına seferler arttırıldı. Otobüslerin gece hatları ile, metrobüs, deniz otobüsü, metro ve tramvaylar gece hizmet verecek. Peki, Ramazan’da metro ve tramvaylar saat kaça kadar çalışıyor? Metrobüs ve otobüsler sabaha kadar çalışıyor mu? İşte Ramazanda tramvay ve metro saatleri!

TOPLU ULAŞIMDA GECE SEFERLERİ UZATILIYOR

İETT, Ramazan ayı boyunca kültürel etkinliklerin yapılacağı Yenikapı, Maltepe ve Eyüpsultan’a seferlerini artıracak. Otobüslerin gece hatları ile Metrobüs ve Deniz Taksi de sabaha kadar hizmet vermeye devam edecek.

Metro İstanbul’un M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro seferleri ile T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hattı seferleri de Ramazan ayı boyunca 02.00’ye kadar uzatıldı.

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