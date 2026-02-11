Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu? 2026 pide ve ekmek fiyatları zamlandı mı? İşte il il güncel fiyatlar

Haberin Devamı

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın iftar sofrasında yer alacak olan Ramazan pidesi, bu yıl maliyet artışlarının gölgesinde satışa sunuluyor. Fırıncılar Federasyonu ve yerel odaların koordinasyonuyla belirlenen fiyatlar, şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI 2026

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan edinilen bilgilere göre, megakentte pide fiyatları gramaja göre kategorize edildi.

300 Gram Sade Pide: 20,00 TL

300 Gram Yumurtalı ve Susamlı Pide: 25,00 TL

500 Gram Büyük Pide: 35,00 TL

ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Başkent Ankara'da 250 gramlık pidenin 15,00 TL seviyelerinden başlaması beklenirken, İzmir'de ise fırıncılar 300 gram pide için 18,00 - 20,00 TL bandında bir fiyat teklifi sundu. Yerel yönetimlerin işlettiği Halk Ekmek büfelerinde ise pidenin piyasa fiyatının yaklaşık %30-40 altında satılması planlanıyor.

EKMEK FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Pide fiyatlarının yanı sıra günlük tüketilen 200 gram standart ekmek fiyatları da güncellendi. 2026 yılı itibarıyla birçok ilde 200 gram ekmek 10,00 TL ile 12,00 TL arasında alıcı buluyor. Yetkililer, Ramazan ayı boyunca ekmek arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı.

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Fiyat artışlarının temelinde un fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, asgari ücret düzenlemesi ve lojistik maliyetlerin artması yatıyor. Ancak bazı illerde belediyelerin sunduğu sübvansiyonlar sayesinde pide fiyatlarının daha makul seviyelerde tutulması amaçlanıyor.