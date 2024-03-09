Ramazan hilali göründü mü 2024? Ramazan hilali ne zaman görülür?

Ramazan hilali ile ilgili aramalar başladı. Mübarek Ramazan-ı Şerif günlerine az bir süre kaldı. Hicri takvime göre her sene değişen Ramazan ayı başlangıcı hilal görülür. Peki, Ramazan hilali ne zaman görülür? Ramazan hilali göründü mü 2024

RAMAZAN HİLALİ NEDİR?

Ramazan hilali Ramazan ayının başlangıcını gösteren hilaldir. Hicri takvime göre her sene değişen Ramazan ayı başlangıcı hilalin görünmesiyle belirlenir.

Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayında Hz. Peygamber (s.a.s.) “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın” buyurmuştur. İslam alemi için 2024 yılı Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.

RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ, NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren şöyle açıkladı; “Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. 10 Mart’ta içtima ve rüyet olacak. Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart’ta ramazan ayına başlayacağız.”

Haberin Devamı

RAMAZAN HİLALİ İLE İLGİLİ AYETLER

Peygamber (s.a.s.) “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın.” (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bkz. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909]) buyurmuştur.

RAMAZANDA OKUNACAK DUA

Allahümme ehillehû 'aleyna bilyümni vel imâni vesselameti velislami Rabbî ve Rabbükallah.

“Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân selâmet ve İslâm hilâli eyle! Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah’tır.” (Tirmizî, Deavât, 50)

Allahu ekber, Allahu ekber, Elhamdülillah, lâ havle velâ kuvvete illâ billah. Allahümme innî es'elüke min hayri hâza'ş şehri ve e'ûzubike min şerril kaderi ve min şerri yevmi'l-mahşer.

“Allah büyüktür, Allah büyüktür, hamd Allah’a mahsustur, Allah’a dayanmaktan başka kudret kuvvet yoktur. Allah’ım! Senden bu ayın hayrını istiyorum, kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana sığınıyorum.” (İbn Hanbel, V, 329)

Haberin Devamı