Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Ramazan geleneği olan davulculara yönelik aramalar arttı. Peki, Ramazan davulcusu yasak mı 2024? Ramazan davulcusu saat kaçta gelir 2024, Ramazan’da davulcu olacak mı?

Ramazan davulcusu yasak mı 2024?

Ramazan ayının geleneklerinden olan ve bir sembol haline gelen davulcular bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Esenler’de ise alışılanın dışında Vovsos’lu bir grup, arabalardan maniler açarak vatandaşları uyandırdı. Uyanıp camlara çıkan vatandaşlar gördükleri tabloyu ilgiyle izledi. Öte yandan Çorum Belediyesi'nde alınan bir karara göre, davulcular Ramazan'da bahşiş toplayamayacak.

Ramazan davulcusu saat kaçta gelir 2024?

İmsak vakitleri değiştiğinden her ilde ramazan davulcusunun sahurda gelme saati değişkenlik gösteriyor. Genelde sahur vaktinden 1-2 saat önce gelir.

Öte yandan sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Ekmek almak için fırına gelen Muhittin Çavdaroğlu, "Bugün sahurun ilk günü pide almaya geldim. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Ben de baklavacıyım, iş yerinden çıktım, pide alıp eve gideyim dedim. Tüm Müslüman alemine hayırlı olsun" diye konuştu.

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