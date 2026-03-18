18.03.2026 - 00:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz! Açıklama geldi

Ramazan Bayramı nedeniyle 19-22 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Güncel Haberler

Bandırma’da kuru yük gemisi karaya oturdu
#Gündem

Bandırma’da kuru yük gemisi karaya oturdu

Mudurnu’da tek katlı ev yangında küle döndü
#Gündem

Mudurnu’da tek katlı ev yangında küle döndü

İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini duyurdu
#Dünya

İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini duyurdu