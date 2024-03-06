2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrencilerin heyecanla beklediği ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi, tatil planlarını ve beklentilerini arttırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda belirlenen ara tatil, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma günleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, 9 günlük bir tatil süresini umut ederken, kamu sektöründe çalışanlar için de benzer bir tatil dönemi öngörülüyor. Peki, Ramazan ayında okullar tatil mi 2024? Okullarda ramazan bayramı tatili kaç gün 2024?

Ramazan ayında okullar tatil mi 2024?

Ramazan Bayramı arefesi 9 Nisan 2024 tarihinde olacak. Yani 9 Nisan Salı (yarım gün), 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma (3 gün) günleri resmi tatil olarak ilan edilecek.

Toplamda 3.5 günlük bir tatil süresi olacak. Öte yandan geçmiş bayramlarda olduğu gibi Pazartesi günü de tatil ilan edilebilir, böylece Ramazan Bayramı tatili toplamda 9 gün olabilir.

Kamu sektöründe çalışan memurlar için ise 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatil dönemi söz konusu olabilir.

Haberin Devamı

6 Nisan 2024 Cumartesi

7 Nisan 2024 Pazar

8 Nisan 2024 Pazartesi

9 Nisan 2024 Salı (Arefe)

10 Nisan 2024 Çarşamba (Ramazan Bayramı 1. Gün)

11 Nisan 2024 Perşembe (Ramazan Bayramı 2. Gün)

12 Nisan 2024 Cuma (Ramazan Bayramı 3. Gün)

13 Nisan 2024 Cumartesi

14 Nisan 2024 Pazar