R harfi ile hayvan isimleri - R ile başlayan hayvanlar...

Rakun: Nehir gibi su yolları, dere, göller ve bataklıklar çevresinde sıkça yaşayan bir memeli hayvan türüdür. Aynı zamanda çok iyi bir yüzücü olan rakunlar sudan balık, kurbağa, kerevit, semender ve midye de avlayabilirler.

Ren Geyiği: Geyikgiler familyasının arktik ve arktik altı bölgelerine özgü olan bir türüdür. Aynı zamanda r harfi ile başlayan hayvan isimleri arasında da ikinci sırada yer alır. Norveç, İsveç, İzlanda'nın kuzeyi, Finlandiya, Alaska, Rusya, Kanada ve Gröland gibi Dünya'nın kuzey bölgelerinde sıkça yaşar.

Ringa Balığı: Sardalyagiller familyasına ait olan kemikli bir balık cinsidir. 12 ila 40 cm boyuna sahiptir. Gümüşi bir renge sahip olan bu ringa balığı ise, genellikle planktonlarla beslenir.

Remora: Geriye doğru kayabilen ve aynı zamanda kıvrımlı bir şekilde yüzen 30 ila 90 cm uzunluğundaki bir balık türüdür. Tropik bölgelerde bulunan açık denizlerde yaşarlar. Ama ılıman iklimlerde bulunan denizlerde de sıkça görülebilir. Genellikle de Orta Atlantik ve Akdeniz bölgesinde yaşarlar.

Ringhals: R harfi ile başlayan hayvan isimleri içinde yer alan Ringhals, Güney Afrika'ya özgü olan çok zehirli bir yılan türüdür. Kobra grubuna ait olan bu yılan, aynı zamanda zehrini püskürtme yeteneğine de sahiptir. Ortalama olarak 90 ila 110 cm uzunluğuna ahip olan ringhalslar kurbağa, sürüngenler, küçük memeliler ve diğer amfibilerle beslenirler.

Rottweiler: Almanya kökenli iri bir köpek ırkının ismidir.







