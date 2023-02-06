Prof. Dr. Şükrü Ersoy 'enkazda yakınlarım var' diyerek açıkladı: Keşke haksız olsaydım

Sabah saatlerinde Türkiye’nin güney doğu bölgesi deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedilirken, büyük can ve mal kayıpları oluştu. Peki son deprem yeni fayları tetikler mi?

Konuyla ilgili merak edilenleri CNN Türk canlı yayınında açıklayan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadeleri kullandı:

‘ENKAZDA YAKINLARIM VAR’

“Ben Hataylıyım, şu anda enkazda yakınlarım da var. 20 gün önce de Hatay’daydım. Deprem konferansı vermiştim. Buranın büyük depreme gebe olduğunu tarihsel süreçlerin bunu söylediğini. Yetkililerle görüştüğümde haklıymışsın dediler. Keşke haksız olsaydım.

‘KAHRAMANMARAŞ-HATAY DEPREMİ DEMEK DAHA DOĞRU’

Bu bölgenin yüksek bir potansiyeli var. Doğu Anadolu fayı dediğimiz Bingöl Karlıova ile Hatay arasındaki bölgede 600 km fay kırığının batı ucunda meydana geldi. Kahramanmaraş Pazarcık depremi diye geçiyor ama bir ucu Hatay’da Hassa, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer kabuklarına kırıklar var. Buna Kahramanmaraş-Hatay depremi demek daha doğru olabilir.

‘ANTAKYA’DA KIRIKHAN’DA BÜYÜK HASARLAR VAR’

Antakya’da Kırıkhan’da çok büyük hasarlar var. Doğu Anadolu fayının Hatay içindeki devamında da kırıklar var. Ben orada görüntüler aldım yer kabuğunda hasarlar var. Antakya’da, Hatay Havalimanı’nda hasarlar var.

Buradaki alüvyon etkisi depremin şiddetini artırıyor. Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da Diyarbakır’a kadar geniş bir alanda yıkımlar yaşandı.

Adana’da Çukuvova düzlüğü var. 1998’de deprem yaşandı. Bunun kadar büyük olmamasına rağmen büyük can kayıpları oldu. Sadece depremin büyüklüğü değil zemin faktörünün de dikkate alınması gerekir.

Türkiye’nin yüzde 100’ü deprem bölgesi, depremden etkilenmeyecek yer yok.

KIRILAN FAY RAHATLADI MI? DİĞER FAYLARI TETİKLER Mİ?

Kuzey Anadolu fayı dediğimiz fayzonunu tetiklemesi mümkün değil. 2019’da Elazığ depremi meydana gelmişti ve yıkım yaşanmıştı. Bu bölgede yakında deprem olabileceği konusunda açıklamalarım vardı. O depremden sonra bölge rahatladı demiştik. Aynı zamanda zaten Hatay’ın depremselliğini yıllardan beri vurguluyorum.

Domino taşı etkisi bir anlamda doğru. İstanbul’da 99 depremini yaşadıktan 3 ay sonra aynı yerden kaldığı yerden devam etti Düzce depremi oluştu. Elazığ depreminin olduğu yerden sonra biz bu tarafta deprem olacağını söylüyordu. Kahramanmaraş olarak veriyoruz ama sürekli Hatay’da artçılar oluyor.

Kırılmayan fay parçaları var. Hatay ve Kahramanmaraş’tan sonra Erkenek diye bir fayzonu var. O bölgede gelecekte bu anında tetikleyecek anlamında değil teorik olarak gelecekte olabileceğini söylüyoruz.

Şu anda 100’ün üzerinde deprem var. Artçılar en az 1 yıl kadar devam edecek. 6’ya yaklaşan her deprem hasarlı yapılarda yeniden hasar verebilir, yıkıma neden olabilir. Ana şok atlattık evimize girelim düşüncesi yanlış. Bir uzmanın gelip taşıyıcı sistemlerde hasar var mı diye kontrol etmesinden sonra eve girilmesi gerekir."