Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi sonrası açıklama: 4 ile 6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bolu merkezde, saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 8,13 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Sakarya ve Bartın'da da hissedildi. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'daki depremini değerlendirerek, "Bolu- Kızılağıl merkezli 4.8 büyüklüğündeki deprem 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucu üzerinde meydana geldi. Geçen aylarda yaşanan Düzce depreminde olduğu gibi bu deprem de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantıları üzerinde gerçekleşti. 1999, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler, 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir" dedi.