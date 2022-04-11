Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı, hayatını kaybetti. Peki, Prof. Dr. Serap Helvacı kimdir? Serap Helvacı neden öldü, hastalığı nedir?

SERAP HELVACI KİMDİR?

1959 yılında Edirne’de doğan Serap Helvacı, ilkokulu Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde bitirmiştir. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir yıl okuduktan sonra İ. Ü. Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İ.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisansı'nı 1985 yılında bitirerek doktora sınavlarına girmiş ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde doktora eğitimine başlamıştır. 1987 yılında Yüksek Öğrenim Kurumu'nun sağladığı bursla iki yıl süre ile İsviçre'ye, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Medeni Hukuk Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır.

SERAP HELVACI EVLİ Mİ?

Serap Helvacı, Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Helvacı ile evlidir. Helvacı'nın Sinan ve Selim adlarında iki erkek çocuk çocuğu vardır.

PROF. DR. SERAP HELVACI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEDİR?

Prof. Dr. Serap Helvacı'nın neden vefat ettiği henüz bilinmiyor.

VEDA VE CENAZE TÖRENİ

Veda Töreni 12 Nisan 2022 Salı günü saat 10.00’da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü önünde yapılacaktır. Cenaze Töreni 12 Nisan 2022 Salı günü öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirilecektir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN MESAJ

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP MESAJ YAYIMLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Helvacı'nın vefatıyla ilgili olarak yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanı, uzun yıllar birlikte görev yaptığımız kıymetli hukukçu, değerli insan Prof. Dr. Serap Helvacı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına, öğrencilerine baş sağlığı diliyorum.

Marmara Hukuk Derneği yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Fakültemiz eski dekanı, Hukukçuların büyük hocası, Sayın hocamız Prof. Dr. Serap Helvacı‘yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hukuk camiamızın başı sağolsun. Bizlere bırakmış olduğu bilim mirası yolumuzu her zaman aydınlatacak.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN TAZİYE MESEJI

Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Mehmet Helvacı'nın eşi olan Serap Helvacı'ya Burak Elmas, başsağlığı mesajı diledi.

Burak Elmas Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzün Divan üyesi, Sayın Mehmet Helvacı’nın çok kıymetli hayat arkadaşı, Türk Medeni Hukuku’nun duayen ismi Prof. Dr. Serap Helvacı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.