Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tek tek açıkladı! İşte büyük deprem riski olan yerler! 'Bunların hepsi çöp'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına katıldı. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar yapan Üşümezsoy, bir kez daha Adalar fayının ölü bir fay olduğunu vurguladı. İşte Üşümezsoy'un açıklamaları, "Tek risk 'Kumburgaz fayı' demiştim. Ben var olan ne varsa onu söylüyorum.

99 depremi olduğu zaman fay körfezden Batı'ya yani Çınarcık'a doğru gelmedi. Fay 1912'den Gaziköy'den Doğu'ya yani Marmara Denizi'ne girmedi diyen bir ön kabul var. Bu ön kabulden varsayılan özellikle Şengör'ün mantığı, O zaman 99 ile 1912 arası gibi bir bölgede Marmara Denizi, dümdüz bir fay. "Boydan boya kırılacak. 8.1 deprem olacak" söylemini büyük kıyamet diye belirtmişti.

'Marmara Denizi'nde bu son depremdi. Büyük deprem olmayacak' dedim, hemen nereden çıkarıyorsun diye sordular. Ben Istıranca Dağları'nda bütün doktoramı yaptım Trakya'da, kez Kaz Dağları. Marmara Denizi'nin yapısını çok iyi biliyordum. Sismik kesitlerin hepsi benim masalarım üzerinde evim onlarla kaplıydı, Marmara Denizi tabanını çok iyi biliyorduk.

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'250 YIL SONRA MARMARA YERLE BİR OLACAK' DİYOR

Marmara Denizi'nde büyük anlamda bu son depremdi. Niye? 1894'te Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Onlara göre 1766'dan beri deprem olmamış Marmara'da, "250 yıl sonra Marmara yerle bir olacak" diyor.

"BAŞKA DEPREM TEHLİKESİ KALMADI"

Murat Bardakçı, Celal'in arkadaşı, "Ya ben tarihçiyim, 1894'te yıkılan evlerin sayısı İstanbul'da 1766'ya göre 6 kat daha fazla Önce 8 diyorlardı sonra 7'ye çektiler. 250 yılda bir deprem savı olacak yanlış. 7.2 için 350 kilometre fay lazım. Doğu'ya doğru giden bir deprem yok. Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar. Söylediklerim tahmin değil bilgi. Adalar fayında deprem göstergesi sıfır. Başka deprem tehlikesi kalmadı."

ÜŞÜMEZSOY: SİMAV, KARABURUN, TOKAT...

Üşümezsoy, "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Çok aktif olarak Kütahya Simav, Onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor.