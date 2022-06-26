Her yÄ±l sÄ±rasÄ±yla saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± takdir ve teÅŸvik ettiÄŸi Vehbi KoÃ§ VakfÄ± Yeni Nesle Umut Cesaret ve Ä°lham Veren Ä°nsanlÄ±ÄŸa ÃœstÃ¼n Hizmet Ã–dÃ¼l TÃ¶reni KoÃ§ Ãœniversitesi'nde yapÄ±ldÄ±. Vehbi KoÃ§ VakfÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸa ÃœstÃ¼n Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n ilk kazananlarÄ±, geliÅŸtirdikleri koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±yla pandemi sÄ±rasÄ±nda milyonlarca hayatÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayan bilim insanlarÄ± Prof. Dr. Ã–zlem TÃ¼reci ve Prof. Dr. UÄŸur Åžahin oldu. DÃ¼zenlenen tÃ¶rende Ã¶dÃ¼lÃ¼ KoÃ§ Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–mer M. KoÃ§, Ã–zlem TÃ¼reci ve UÄŸur Åžahin'e takdim etti. KoÃ§ Holding Åžeref BaÅŸkanÄ± ve KoÃ§ Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti Onursal BaÅŸkanÄ± Rahmi M. KoÃ§ ise profesÃ¶rlere Åžeref DoktorasÄ± diplomalarÄ±nÄ± verdi.

TÃ¶rende konuÅŸan Vehbi KoÃ§ VakfÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cihan Ã–zsÃ¶nmez, Ã–dÃ¼lÃ¼mÃ¼zÃ¼, kÃ¼resel veya bÃ¶lgesel Ã§apta etkili, Ã¶nemli sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±nda ve insanlÄ±k iÃ§in yeni imkÃ¢nlarÄ±n yaratÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde eden kiÅŸilere vereceÄŸiz. HiÃ§ kuÅŸkusuz, tÃ¼m dÃ¼nyada kendilerini bÃ¶yle ideallere adayan, son derece deÄŸerli insanlar var. Ancak KoÃ§ TopluluÄŸu, Vehbi Bey'in Ã–nce ÃœlkemÃ¶ ÅŸiarÄ±yla kurduÄŸu, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda faaliyet gÃ¶sterse de her ÅŸeyini Ã¶ncelikle bu topraklara, bizim insanÄ±mÄ±za borÃ§lu olan bir ilke ile Ã§alÄ±ÅŸmakta ve yaÅŸamakta. Bu nedenle, Ã§ok kÄ±ymet verdiÄŸimiz bu Ã¶dÃ¼lÃ¼mÃ¼zÃ¼, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in fayda yaratma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸ ve artÄ±k nerede yaÅŸarsa yaÅŸasÄ±n geÃ§miÅŸiyle ve ondan da Ã¶nemlisi yÃ¼reÄŸiyle bu Ã¼lkeye baÄŸlÄ± kiÅŸilere vermek istiyoruz. BÃ¶ylece, bugÃ¼n maalesef akÄ±llarÄ±nda geleceÄŸe iliÅŸkin pek Ã§ok soru iÅŸareti olduÄŸunu bildiÄŸim pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l genÃ§lerimize 'Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz' azmini aÅŸÄ±layacaÄŸÄ±mÄ±za, onlara gÃ¼Ã§ ve ilham vereceÄŸimize inanÄ±yoruz. Ã–ncÃ¼ ve Ã¶rnek olma ilkesiyle hareket eden, attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mda Ã¼lkemizin geleceÄŸine katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefleyen Vehbi KoÃ§ VakfÄ±, her yÄ±l sÄ±rasÄ±yla saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±larÄ± takdir ve teÅŸvik ettiÄŸi Vehbi KoÃ§ Ã–dÃ¼lÃ¼Ã¶ kapsamÄ±nda zamanÄ±n ruhunu okuyan yeni bir Ã¶dÃ¼l kategorisi baÅŸlattÄ±. Vehbi KoÃ§ VakfÄ± Ä°nsanlÄ±ÄŸa ÃœstÃ¼n Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n ilkini hayatlarÄ± boyunca yenilikÃ§i bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden ve son olarak da hÄ±zla geliÅŸtirilen aÅŸÄ±yla pandemi sÄ±rasÄ±nda milyonlarca hayatÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±na doÄŸrudan katkÄ± saÄŸlayan bilim insanlarÄ± Prof. Dr. Ã–zlem TÃ¼reci ve Prof. Dr. UÄŸur Åžahin kazandÄ±" diye konuÅŸtu.

Â "Ã–DÃœLÃœN BÄ°RÃ‡OK Ä°NSANA Ä°LHAM VERMESÄ°NÄ° VE MOTÄ°VASYON SAÄžLAMASINI UMUYORUZ"

TÃ¶rende konuÅŸan Prof. Dr. Ã–zlem TÃ¼reci Bu prestijli Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmek bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir onur Ã§Ã¼nkÃ¼ cesur bir karar almanÄ±n, bilinmeyen bir yolu seÃ§menin, kararlÄ±lÄ±k ve azim ile ilerlemenin yanÄ± sÄ±ra insanlÄ±k iÃ§in fark yaratmanÄ±n ve insanlÄ±ÄŸa katkÄ± saÄŸlamanÄ±n takdir edilmesi iÃ§in sÃ¼per kahraman olmanÄ±za gerek yok. Ä°nsanlÄ±ÄŸa hizmet etmeyi Ã¶dÃ¼llendiren bu Ã¶zel Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmekten dolayÄ± Ã§ok mutluyuz. Vehbi KoÃ§ VakfÄ±'nÄ±, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ baÅŸlatmada gÃ¶sterdiÄŸi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in takdir ediyor, Ã¶dÃ¼lÃ¼n birÃ§ok insana ilham vermesini ve motivasyon saÄŸlamasÄ±nÄ± umuyoruz" diye konuÅŸtu.

"TEK BÄ°R Ä°NSANI KURTARABÄ°LÄ°RSENÄ°Z, Ä°NSANLIÄžI DA KURTARABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z"

Prof. Dr. UÄŸur Åžahin ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: Ä°nsani konulara verdiÄŸi katkÄ±lardan dolayÄ± Vehbi KoÃ§ VakfÄ±'na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bizlere ilk kez Ã¶dÃ¼lÃ¼ kabul etmek isteyip istemediÄŸimiz sorulduÄŸunda Ã§ok mutlu olduk. Ã–zlem'in konuÅŸmasÄ±nda altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi bir ÅŸeyi tekrarlamak istiyorum: En baÅŸta tek bir kiÅŸiyi kurtarmayla baÅŸladÄ±k. BireyselleÅŸtirilmiÅŸ tÄ±p ile insanlÄ±ÄŸÄ± kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±k. Tek bir insanÄ± kurtarabilirseniz, insanlÄ±ÄŸÄ± da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alÄ±ntÄ±yÄ± paylaÅŸmak istiyorum: 'Bir kiÅŸiyi eÄŸitebilirseniz, insanlÄ±ÄŸÄ± da eÄŸitebilirsiniz" ifadelerini kullandÄ±.