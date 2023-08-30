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Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

Tüm yurtta etkili olan rekor sıcaklıklar kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Prof. Dr. Orhan Şen, içme suyu barajlarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini açıkladı.

30.08.2023 - 13:49 |
Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

Bu yaz İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklıkla barajlardaki su seviyesi her geçen gün düşüyor. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 29.9 seviyesine geriledi.

UZMANLARDAN TEDBİR UYARISI

Uzmanlar, kuraklığa karşı tedbirli olmamız konusunda uyararak su tasarrufu çağrısında bulunuyor. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki barajların doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine geldiğini açıkladı.

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Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'un içme suyu barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde %29.49. Barajlardaki mevcut su 256 milyon metreküp. Bu suyun yarısı Melenden gelen su." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 30 Ağustos 2023 tarihinde şu şekilde:

Alibey Barajı: % 12,32
Büyükçekmece Barajı: % 8,71
Darlık Barajı: % 44
Elmalı Barajı: % 19,62
Istrancalar Barajı: % 19,35
Kazandere Barajı: % 9,32
Ömerli Barajı: % 62,34
Pabuçdere Barajı: % 3,73
Sazlıdere Barajı: % 14,18
Terkos Barajı: % 15,71

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