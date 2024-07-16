Polislik kaç puan? 2024 TYT polislik taban puanları < 4 yıllık polislik TYT puanı 2024 açıklandı mı, polislik başvurusu TYT puanı kaç olmalı? PMYO taban puanları 2024

YKS sonuçlarına göre 2024 PMYO taban puanı kaç? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. PMYO için adayların sadece TYT ye girmesi yeterlidir. İşte TYT polislik taban puanları ile ilgili detaylar…

POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

PMYO için ham puan 250 olarak belirlenmişti. Adayların 250 ham puan almak için en az 45 net ve üzeri yapmaları gerekiyor.



Polislik için geçtiğimiz sene şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 han puanı şartı aranıyordu.

BAŞVURU ŞARTLARI

a-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b-)Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c-)ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (TYT puanı, belirlenen puan değişkenlik göstermektedir.)

d-)25 yaşından küçük olmak.

e-)Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

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f-) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

h-) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı-) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 PMYO başvuru tarihleri henüz belli değil ancak geçtiğimiz sene 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurular alınmıştı.