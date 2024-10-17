Polisin dur ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaputun üzerinde götürdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis memurunun, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobilinin kaputuna tutunarak gittiği olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"16 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliğimize bağlı ekiplerimizin yaptığı trafik uygulaması esnasında; O.A. adlı sürücü durdurulmuş, şahıs evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memurumuz Recep Ersoy’a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle görevli personelimiz aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutunmuştur. Araç sürücüsü durmayarak görevli memurumuzla birlikte yaklaşık 3 kilometre kaçmıştır. Takviye ekip sevk edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Polis memurumuz hastanede tedavisi yapılmıştır. Şahıs adli makamlara intikal ettirilmiş olup adli işlemler devam etmektedir. Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin."

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