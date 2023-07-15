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Polis minibüsçüleri yolcu kılığında avladı! Ceza yağdı

Polisten kurallara uymayan minibüsçülere operasyon. Bakırköy'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan minibüs şoförlerine ceza yağdı. Sivil trafik polisleri yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza kesildi.

15.07.2023 - 10:37 | | DHA
Polis minibüsçüleri yolcu kılığında avladı! Ceza yağdı

Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde sivil trafik ekipleri, yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Şoförlere alkol testi de yapıldı. Denetimlerde 3 minibüs şoförüne toplam 4 bin 161 lira ceza yazıldı. Denetimde, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı. 

Polis minibüsçüleri yolcu kılığında avladı Ceza yağdı

 "BU DENETİMLER BİZİM İÇİN"

Denetimler kapsamında kendisine seyir halinde telefonla konuşmak ve emniyet kemeri takmama ihlalinden 1.387 lira ceza kesilen minibüs şoförü Murat Demir, "Arkadaşım acil aradı ama seyir halinde cep telefonuyla konuşmamam gerekiyordu. Bu denetimler bizim için. Keşke her daim olsa. Ne kadar sık olursa bizim için o kadar iyi olur. Biz kurallara uyarız. Ara sıra böyle olabiliyor" şeklinde konuştu.

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