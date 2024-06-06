Polatların yargılandığı davada flaş gelişme! Hakimin dilekçesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın avukatı adliyede hakim ile tartıştı. O hakim de davadan çekilme kararı aldı. Ünlü fenomen Dilan Polat 7 aydır cezaevinde ve Polat'ın yargılandığı başka davalar da var. Onlar da biri de şarkıcı Banu Parlak'ın iş yerine yapılan silahlı saldırı olayı. Duruşmada hakim saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararı vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ BİRLEŞTİRME KARARINI BOZDU

Ama İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu. Hakimin davaya devam etmesini istedi. Ancak o hakim Recep Baş dün bir dilekçe verdi. Kanal D haberin ulaştığı dilekçeye göre davadan çekilmek istiyordu.

Dilekçesinde Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile mahkeme hakimi Recep Baş koridorda karşılaştı. Avukat Kaya hakim Recep Baş'a odasında görüşmek istediğini söyledi. Hakim bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

Dilekçedeki bilgilere göre Avukat Hüseyin Kaya, hakime "Ne demek görüşmezsiniz. Yapacak bir şey kalmadı, sizi HSK'ya şikayet edeceğim" dedi.

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Dilekçesinde "tarafsızlığımdan şüphe var" dedi, hatta "kararlarının memnun etmeyecek" gibi ifadeler bile kullandı.

Hakimin davadan çekilmesinin ardından yeni bir hakim görevlendirilmesi bekleniyor.