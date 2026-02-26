Plan yapmadan önce dikkat! MGM'den İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni uyarı geldi

Haberin Devamı

26 Şubat 2026 hava durumu tahminleri; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde günlük hayatı planlamak için önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün bazı bölgelerde yağmur ve soğuk hava etkili olacak. Ani hava değişimlerinin sağlığı etkileyebileceğini belirten uzmanlar aynı zamanda dışarı çıkarken önlem alınması gerektiğini vurguluyor. MGM tahminlerine göre bugün yağmur yağacak mı, gün içinde hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Soğuk havaların yer yer görüldüğü metropol şehir İstanbul'da günlük hava durumu merak ediliyor. Ülke genelinde farklılık gösteren hava değişimi psikolojiye de etkili oluyor. Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağış öğle saatlerinde yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak. Gün içinde sıcaklıkların 2 ile 7 derece arasında değişiklik göstereceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağmurlu havanın etkili olmayacağını tahmin ediyor.

26 ŞUBAT ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Başkent Ankara'da hava değişiklikleri etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ilıman iklime sahip olan ilde hissedilen sıcaklığın eksilere düşeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde etkisini sürdüren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini hafif kar yağışına bırakacak. Gün içinde sıcaklıkların -2 ile 4 derece arasında değişiklik göstereceği tahmin edilirken 26 Şubat Perşembe günü Ankara'da yağış beklenmiyor.

26 ŞUBAT PERŞEMBE İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİSahil şehri İzmir'de derecelerde gün içinde değişiklik olacak. Meteoroloji tahminlerine göre sabah saatlerinde etkisini parçalı bulutlu hava öğle saatlerinde yerini rüzgarlı havaya bırakacak. Gün içinde sıcaklıklar 6 ile 13 arasında değişirken yağmurlu hava etkili olmayacak.