Lapa lapa kar geliyor! Yağış başladı, belediye uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

GündemLapa lapa kar geliyor! Yağış başladı, belediye uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili olurken bir ilden dikkat çeken görüntüler geldi. Yoğun kar yağışı için yeni bir uyarı yapıldı. Bayburt’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bayburt Belediyesi tarafından vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi için acil durumlar dışında trafiğe çıkılmaması istendi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Ekiplerimiz, karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Çalışmalarımızın daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi adına acil durumlar haricinde trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma ve yaya güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

