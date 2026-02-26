Aydın için kritik karar: Bugün saat 23.00'te başlıyor! Detaylı bilgi paylaşıldı

Haberin Devamı

Çalışmalar kapsamında 27 Şubat Cuma günü saat 23.00 itibariyle Yeni Dörtyol Kavşağı ve bağlantı yollarında trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ve en kısa sürede tamamlanması için sahada yoğun mesai yürütecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar belirlendi.

Doğu - Batı / Batı - Doğu Yönleri, Denizli yönünden İzmir yönüne gitmek isteyenler:

Astim Kavşağı (Denizli Aydın Yolu) - Havaalanı Bulvarı - Afrodisyas Bulvarı - Çevre Bulvarı - Çine Caddesi ya da Atatürk Bulvarı - İzmir Bulvarı’nı kullanacak. İzmir yönünden Denizli yönüne gitmek isteyenler, İzmir Bulvarı - Atatürk Bulvarı - Çevre Bulvarı - Afrodisyas Bulvarı - Havaalanı Bulvarı - Astim Kavşağı (Denizli Aydın Yolu) kullanacak. Güney - Doğu/ Doğu - Güney / Güney - Batı / Batı - Güney Yönleri, Muğla yönünden Denizli yönüne gitmek isteyenler: Muğla Bulvarı - Çevre Bulvarı - Afrodisyas Bulvarı - Havaalanı Bulvarı - Astim Kavşağı (Denizli Aydın Yolu) kullanacak. Denizli yönünden Muğla yönüne gitmek isteyenler, Astim Kavşağı (Denizli Aydın Yolu) - Havaalanı Bulvarı - Afrodisyas Bulvarı - Çevre Bulvarı - Muğla Bulvarı kullanacak. Muğla yönünden İzmir yönüne gitmek isteyenler, Muğla Bulvarı - Çevre Bulvarı ya da Batı Aydın Bulvarı - Çine Caddesi ya da Atatürk Bulvarı - İzmir Bulvarı’nı kullanacak. İzmir yönünden Muğla yönüne gitmek isteyenler, İzmir Bulvarı - Atatürk Bulvarı - Çevre Bulvarı - Muğla Bulvarı’nı kullanacak. Güney - Kuzey / Kuzey - Güney Yönleri, Kuzey yönünden İzmir ve Denizli bulvarlarının güneyine geçmek isteyenler: Adnan Menderes Bulvarı’nın Süleyman Seba Caddesi ile Albay Şefik Caddesi kesişiminden itibaren kapalı olması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Sağlık Caddesi, Egemenlik Bulvarı ve Sanayi Caddesi güzergahlarını kullanabilecekler. Güney yönünden İzmir ve Denizli bulvarlarının kuzeyine geçmek isteyenler: Yeni Dörtyol Kavşağı ile İmam Hatip Kavşağı arası kapalı olacağından Tepecik Bulvarı, Egemenlik Bulvarı, 522 Sokak, Mehmet Akif Caddesi, Çine Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahlarını kullanabilecekler.